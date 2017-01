Huis onbewoonbaar na zware schouwbrand

Leen Peeters

1/01/17

drongen

Een huis in de Raapstraat in Drongen is onbewoonbaar na een zware schouwbrand. De bewoners van het huis waren net vandaag terug thuisgekomen van vakantie.



"Ze hebben de kachel aangestoken, maar zijn dan opnieuw vertrokken", aldus Erwin Van Damme van Brandweerzone Centrum. De mensen gingen op bezoek bij familie en wilden hun huis laten opwarmen voor ze terug thuis kwamen. Daardoor vielen er gelukkig geen gewonden. "Het was wel een zeer moeilijke brand. De schouwbrand is uitgegroeid tot een gewone brand, maar het was moeilijk blussen: langs binnen geraakten we er niet bij en langs buiten moesten we alle dakpannen weghalen. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig", aldus Van Damme.



De brandweer zal de hele nacht blijven om er zeker van de zijn dat de brand uit is. "Eén vonkje en het kan terug opflakkeren", zegt Van Damme. Er was geen gevaar voor de andere huizen in de straat, omdat het een vrijstaande woning is. De bewoners kunnen voorlopig terecht in het huis van hun zoon, die momenteel nog op skivakantie is.