Aanval op nachtclub Istanbul: "Tot 39 doden"

1/01/17 - 19u36

Bij een gewapende aanval op een nachtclub in de Turkse stad Istanbul zijn op nieuwjaarsnacht minstens 39 mensen om het leven gekomen. Bij de dodelijke slachtoffers zouden ook 15 of 16 buitenlanders zijn, onder wie ook één Belg. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) via Twitter weten. Verschillende Turkse media zeggen dat er meerdere aanvallers waren, maar de gouverneur van Istanbul houdt het op één dader die momenteel nog voortvluchtig is. De Turkse autoriteiten spreken van een terreurdaad.