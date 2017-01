Door: redactie

Gisteren kondigde onze financieel expert Paul D'Hoore in De Grote Geldbarometer aan hoe hij in 2017 geld zou investeren. In welke aandelen moet je dan precies je geld stoppen? Paul D'Hoore zocht naar de hitparade van de vijf beste beleggingen. 1. Bpost 2. Ahold Delhaize 3. Tessenderlo 4. Melexis 5. Barco