Burgemeester Houthalen: "Familie in shock"

Door: redactie

1/01/17 - 17u18 Bron: vtmnieuws.be

video

Het Belgische slachtoffer van de aanslag op de nachtclub in Istanbul is de 23-jarige Kerim A. uit het Limburgse Houthalen-Helchteren. De jonge Belg van Turkse origine was naar Istanbul getrokken om er samen met vrienden nieuwjaar te vieren. Burgemeester Alain Yzermans ging deze namiddag persoonlijk de familie steunen. "Kerim A. was in Istanbul om het nieuwe jaar te vieren. De familie werd vannacht al ingelicht en is in shock", vertelt Yzermans. "De vader van het slachtoffer is onmiddellijk naar Istanbul gereisd." Het gezin had een restaurant in Houthalen-Helchteren en werkte heel hard. Veel mensen in de gemeente kennen Kerim.