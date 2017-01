3.000 deelnemers wagen zich aan bijzonder koude nieuwjaarsduik in Oostende

Door: redactie

1/01/17 - 16u51

Zo'n 3.000 mensen hebben vandaag een erg frisse duik in de Noordzee genomen. Om 15 uur klonk het startschot. Het inschrijvingsgeld, vijf euro per deelnemer, gaat naar de goede doelen 'SOS Kinderdorpen' en 'Make a Wish'. "Er was minder volk, maar gezien de koude zijn we zeker tevreden", zegt Peggy Scherpenberg van Galozo Sports.

© belga. Wie er sinds de eerste editie bij is op de Nieuwjaarsduik, noemt editie 2017 in één adem met "de koudste editie ooit". De gevoelstemperatuur van -8° en zeewater van 4° schrikte wat volk af. Vorig jaar liepen nog meer dan 5.000 mensen de zee in. Dit jaar bleef de teller steken op 3.000. Het grootste deel van de dappere zwemmers kwam wel verkleed naar de kustlijn afgezakt.

Studio Brussel maakte er live radio van 12 tot 17 uur. "We schenken de opbrengst aan SOS Kinderdorpen en Make a Wish, in het kader van De Warmste Week. Studio Brussel kwam daarom graag ter plaatse", zegt Peggy Scherpenberg. Acteur Rik Verheye, die Jay Vleugels vertolkte in 'Callboys', dook mee voor SOS Kinderdorpen. Jeremy Vandoorne, actieheld "Xavier" uit de Ketnet-serie 'Rox', deed hetzelfde voor Make a Wish. We beginnen het jaar fris, op de Nieuwjaarsduik in Oostende. Groetjes vanop De Koudste Duik ten voordele van #MFL16! pic.twitter.com/qY57H6XCst — Studio Brussel (@stubru) Met Rik Verheye de zee in op de #Nieuwjaarsduik Oostende voor SOS Kinderdorpen pic.twitter.com/2MINo7B0Fc — SOS Kinderdorpen BE (@Kinderdorpen) 1 januari 2017

© belga. Het startschot voor de Nieuwjaarsduik werd gegeven door schepen van Sport Arne Deblauwe (sp.a) en was meteen ook de start voor Oostende als Europese Sportstad 2017. Het evenement verliep zonder incidenten.



Uitzonderlijk vond de Nieuwjaarsduik plaats op zondag. Normaal gezien gaat die door op de eerste zaterdag van het jaar, maar aanstaande zaterdag vormt Oostende het decor voor het BK Cylcocross. De datum voor volgend jaar moet nog gekozen worden. © belga. © belga. © belga. © belga.