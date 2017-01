Dit is de Limburger die omkwam bij aanslag in Istanboel

Marco Mariotti

De Houthalenaar die vannacht om het leven kwam tijdens de terreuraanval in Istanboell is de 23-jarige Kerim A. De Limburger vertrok vrijdag met het vliegtuig naar Istanbul om er nieuwjaar te vieren met vrienden.





De familie kreeg sinds afgelopen nacht echter niets meer van hem te horen. Via de Turkse ambassade kregen ze bevestiging van zijn overlijden, maar zijn vader en broer reisden deze ochtend nog richting Istanboell om er het fijne van te weten.



De jongeman werkte met zijn vader in een gekende kebabzaak in Maasmechelen-centrum.