Man krijgt tiental messteken in de rug in Lodelinsart

Door: redactie

1/01/17 - 15u18 Bron: Belga

In Lodelinsart bij Charleroi heeft een vijftiger afgelopen nacht een tiental messteken in de rug gekregen. De omstandigheden van de poging tot doodslag zijn nog niet duidelijk, maar het slachtoffer zweeft tussen leven en dood.

Het slachtoffer is een 53-jarige man uit Gilly. Hij zakte in elkaar aan café 'Le Silver' in Lodelinsart. De man bleek bedekt met bloed. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en namen hem mee. Het slachtoffer heeft een tiental messteken gekregen en verkeert in levensgevaar.



Het parket en de onderzoeksrechter zijn tijdens de nacht ter plaatse gegaan en proberen de gebeurtenissen te reconstrueren.