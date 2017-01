Duiker komt om het leven bij nieuwjaarsduik in Ekeren

Toon Verheijen

1/01/17



Een 58-jarige duiker uit Edegem is deze namiddag om het leven gekomen bij een duikongeval in de Ekerse Putten. Dat gebeurde tijdens een nieuwjaarsduik. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Politie en parket kunnen voorlopig niet meer uitleg geven.



De putten in Ekeren zijn een populaire duikplaats. Ze worden onder meer door duikclubs gebruikt. Vanmiddag raakte een vijftiger er in moeilijkheden. Andere aanwezigen waarschuwden de hulpdiensten. Onder meer de MUG-dienst kwam ter plaatse om de man, afkomstig uit Edegem, te reanimeren, maar de hulp kon niet baten.



Het labo werd ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.