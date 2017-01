Twintigtal jongeren op vernieltocht in Antwerpse wijk Kiel

Door: redactie

1/01/17 - 15u30 Bron: Belga

© rv.

Zo'n twintig jongeren hebben tijdens de nieuwjaarsnacht in Antwerpen bijna evenveel wagens bespoten met brandblussers. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen, die de verantwoordelijken opspoort.

De politie kreeg afgelopen nacht een oproep van getuigen die zagen hoe de jongeren wagens aan het bespuiten waren met brandblussers in de Max Elskampstraat.



Inspecteurs gingen ter plaatse, maar troffen de daders niet aan. In de omgeving werden zeventien geviseerde voertuigen aangetroffen. Dat aantal kan volgens de politie nog oplopen. Het is nog niet duidelijk of het poeder de lak van de wagens heeft beschadigd.



De ordehandhavers troffen in de buurt zo'n achttien volle of gebruikte brandblusapparaten aan, die werden meegenomen voor onderzoek. Wie er achter de vandalenstreek zit, wordt onderzocht.