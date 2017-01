Door: redactie

1/01/17 - 14u39 Bron: vtmnieuws.be

video

Volgens de Turkse gouverneur Vasip Sahin was er één schutter die zich volgens lokale media had verkleed als kerstman en willekeurig in het rond schoot. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man een dergelijk kostuum lijkt uit te trekken. Het is onbekend waar de dader is en wat het motief van de aanslag is. "De zoektocht naar de terrorist is nog aan de gang. Ik hoop dat hij snel wordt opgepakt", aldus minister van Binnenlandse Zaken Soylu.