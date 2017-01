Auto rijdt frontaal in op gevel in Meeuwen-Gruitrode

Door: redactie

1/01/17 - 14u52 Bron: Belga

In de Ophovenstraat in Meeuwen-Gruitrode is een wagen vanochtend frontaal tegen de gevel gereden van een een leegstaande woning. Door de enorme klap moest de brandweer de gevel komen stutten en werd de woning onbewoonbaar verklaard. De twee inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht.