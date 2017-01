Door: redactie

In ons land is het nieuwe jaar zonder problemen ingezet. Overal werd feestgevierd, met een groot en spetterend vuurwerk in Antwerpen en Brussel. Niet iedereen heeft zich aan de regels gehouden, maar toch zijn er geen noemenswaardige incidenten gebeurd.