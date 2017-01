Door: redactie

De politie had dit jaar extra maatregelen genomen om de veiligheid bij de overgang van oud naar nieuw te kunnen garanderen. Er werden extra agenten ingezet, er vonden extra controles plaats en betonblokken in de straten moesten scenario's als in Berlijn voorkomen.