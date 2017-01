70 km/u vanaf vandaag de norm op gewestwegen

Door: redactie

1/01/17 - 13u02 Bron: Belga

Mobiliteit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft deze middag in Vilvoorde het eerste van 30.000 verkeersborden verwijderd waarop een maximumsnelheid van 70 km/u aangegeven staat. De borden zijn overbodig geworden nu de maximumsnelheid op gewestwegen in Vlaanderen teruggebracht is van 90 km/u naar 70 km/u. "Dit betekent een besparing van 3,2 miljoen euro, en een logischere, duidelijkere en veiligere verkeerssituatie op onze gewestwegen", zegt minister Weyts.

'We maken nu van de uitzondering de regel' Ben Weyts "Tot nu toe was het de regel dat er op de gewestwegen 90 km/u mocht gereden worden maar op zowat 75 procent van die gewestwegen gold de uitzonderingsregel dat er slechts 70 km/u mocht gereden worden", zegt de minister van Mobiliteit.



"We maken nu van de uitzondering de regel. Dat betekent dat er op gewestwegen slechts 70 km/u mag gereden worden, tenzij het expliciet anders staat aangegeven. Het gevolg is dat het oerwoud aan snelheidsborden dat nu langs de gewestwegen staat, overbodig wordt en verwijderd kan worden. De situatie op de gewestwegen wordt er leesbaarder en duidelijker door, en dus ook veiliger. Bovendien betekent het een besparing van 3,2 miljoen euro, aangezien we die verwijderde borden niet meer moeten onderhouden en kunnen recycleren." Lees ook "We moeten dringend af van 30 procent voertuigen die elke dag centrum Brussel binnenkomen"

