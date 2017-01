Door: redactie

1/01/17

BERINGEN Wandelaars hebben vanmorgen rond 10 uur het lichaam van een 33-jarige man uit Heppen gevonden in de Paalse Plas in Beringen. De omstaanders hebben de man uit het water gehaald en om hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De brandweer van Tessenderlo werd ter plaatse geroepen om twee plekken in het water te onderzoeken waar het ijs gebroken was, maar vonden geen andere personen in het water. Het parket werd op de hoogte gebracht en is met een onderzoek begonnen.