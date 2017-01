De Lijn en MIVB vervoeren bijna 300.000 reizigers tijdens Nieuwjaarsnacht

Door: redactie

1/01/17 - 12u03 Bron: Belga

© belga.

De Lijn heeft de voorbije oudejaarsnacht in heel Vlaanderen 171.000 feestvierders vervoerd. Om alles in goede banen te leiden, kon de Vlaamse vervoermaatschappij rekenen op 1.450 medewerkers, inclusief 390 BOB'ers voor 135 speciale oudejaarsnachtbussen en -trams. De nacht verliep rustig, meldt De Lijn. De MIVB heeft tijdens de Nieuwjaarsnacht volgens de eerste tellingen 110.000 reizigers vervoerd.

In Antwerpen namen 120.000 feestvierders de bus of tram tijdens oudejaarsnacht, of 5.000 meer dan vorig jaar. Het centrum van Antwerpen was zoals elk jaar de topbestemming. Door de financiële steun van 43 gemeenten en districten konden hun inwoners gratis of goedkoper de feestbussen nemen.



De Limburgse feestbussen hebben van oud op nieuw 3.600 feestvierders vervoerd, wat ongeveer evenveel is als vorig jaar. De populairste lijnen waren feestbus 403 (Hasselt-Peer-Overpelt-Neerpelt), feestbus 405 (Hasselt-Diepenbeek-Maasmechelen) en 401 (Hasselt-Genk-Waterschei-Zwartberg), 410 (Hasselt-Rapertingen-Wellen) en 415 (Hasselt-Overpelt-Neerpelt). Met de financiële steun van de provincie en 25 gemeenten waren er 23 feestlijnen.



In Oost-Vlaanderen vervoerde De Lijn 14.700 reizigers, zowat hetzelfde aantal als vorig jaar. In Gent stapte 4 procent minder reizigers de bus op. In het Waasland en de Denderstreek noteerde De Lijn dan weer een stijging met respectievelijk 14 procent en 11 procent.



In Vlaams-Brabant kozen 17.700 feestneuzen voor de feestbussen, 500 meer dan vorig jaar. De populairste bestemming bleef het centrum van Leuven. Ook de lijnen in het Pajottenland deden het bijzonder goed: daar telde De Lijn ongeveer 10 procent meer reizigers dan vorig jaar.



In West-Vlaanderen vervoerde De Lijn 15.000 feestvierders, een status quo ten opzichte van vorig jaar. In de kustregio waren er 8.000 reizigers, het merendeel nam de Kusttram. In Brugge stapten regio 7.000 mensen op de gratis feestbussen.