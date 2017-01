RYD brengen circa 1.500 feestvierders en hun auto veilig thuis

Door: redactie

Ruim 200 vrijwilligers van de Responsible Young Drivers hebben tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht bijna 1.500 feestvierders veilig naar huis gebracht. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Om klokslag middernacht werd het startsein gegeven van de 25ste nieuwjaarsactie. Ruim 200 vrijwilligers stonden tot 6 uur paraat om feestvierders naar huis te brengen. Ze beschikten hiervoor over 80 wagens. In totaal werden 500 wagens op een veilige manier naar huis gebracht, goed voor bijna 1.500 personen. Telkens begaven zich twee vrijwilligers van de organisatie ter plaatse: één vrijwilliger nam plaats achter het stuur van de wagen van de feestvierders en de andere volgde in de wagen van Responsible Young Drivers.



De nieuwjaarsactie is een symbolische actie, een noodoplossing zegt woordvoerder Johan Chiers, die we enkel tijdens de nieuwjaarsnacht voeren. "We willen daarmee iedereen de mogelijkheid geven het nieuwe jaar op een veilige manier in te zetten. Tijdens de rest van het jaar rekenen de Responsible Young Drivers op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bestuurder."