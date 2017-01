Oudejaar verloopt probleemloos in Brussel

Door: redactie

De feestelijkheden van oudejaarsavond, met het traditionele vuurwerk, zijn in Brussel in een feestelijke en familiale sfeer verlopen. Dat meldt Olivier Mees, de directeur van organisator Brussels Major Events. Er zijn nog geen cijfers bekend over de avond, maar de organisatoren spreken van een succes. Er waren geen noemenswaardige incidenten, aldus ook de lokale politie.

De activiteiten rond oudjaar gingen gisteren om 20.00 uur van start in de voetgangerszone in de hoofdstad, met de zogenaamde "Dundu", grote transparante marionetten, die wandelden tussen de Beurs en het De Brouckèreplein. Daarna zette een DJ de aanwezigen aan het dansen, waarna om middernacht het traditionele vuurwerk werd afgestoken. Vorig jaar werd dat vuurwerk nog afgelast vanwege de terreurdreiging.



"De avond was een succes en we hebben ons doel - de mensen samenbrengen in de straten van Brussel in het kader van een feestelijk en familiaal evenement - bereikt", aldus Olivier Mees. "Het De Brouckèreplein zag zwart van het volk en er was ook heel veel volk aanwezig aan de Beurs."



Er waren vanaf 19.00 uur strenge veiligheidsmaatregelen van kracht, en aan de ingangen van de feestzone werden mensen systematisch gecontroleerd. De lokale politie heeft geen incidenten geregistreerd.