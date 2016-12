Trein rijdt in op lege auto in Jumet

Door: redactie

31/12/16 - 21u47 Bron: Belga

In Jumet in de buurt van Charleroi is een trein vanavond ingereden op een auto die vast was komen te zitten op de sporen. Omstaanders konden de bestuurder nog op tijd uit de auto halen. Niemand raakte gewond, maar het treinverkeer is er onderbroken.