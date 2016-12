Brand in flat maakt einde aan oudejaarsfeestje in Haaltert

Door: redactie

31/12/16 - 21u19 Bron: Eigen berichtgeving, Mozkito

video Een appartementsbrand in het Oost-Vlaamse Haaltert was aanleiding voor een abrupt einde van een gezellige oudejaarsavond. Even over 18 uur begon een siervuur op bio-ethanol enorm hevig te branden. Verschillende steekvlammen sloegen uit het toestel met een enorme rookontwikkeling als gevolg.