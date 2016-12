Man komt met de schrik vrij na crash van snelwegbrug

Door: redactie

31/12/16 - 20u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Oudenburg Even na 18 uur is in Oudenburg een auto van de snelwegbrug gereden. De bestuurder vloog over de vangrail en kwam meters lager tot stilstand tegen een boom. De man kwam er als bij wonder met de schrik van af.