Lijk van vrouw gevonden in doodlopende straat nabij A19

Hans Verbeke

31/12/16 - 18u05 Bron: Eigen berichtgeving

Geluwe In een doodlopend straatje vlakbij de A19, in de buurt van het Congobos in de Wervikse deelgemeente Geluwe, is deze voormiddag het stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw. Dat gebeurde op een plek waar geregeld drugs worden gebruikt en verhandeld.