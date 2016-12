Door: Mathias Mariën

31/12/16 - 17u10 Bron: Child Focus

Niki Soete en haar baby Meyrem. © Child Focus.

De Panne

Een 18-jarige moeder uit De Panne is samen met haar baby sinds gisteravond, vrijdag, vermist. ChildFocus vraagt dan ook uit te kijken naar Niky Soete en Meryem Soete. De tiener heeft een tengere lichaamsbouw en halflang bruin haar. Ze is te herkennen aan enkele moedervlekjes in het gezicht. Sinds vrijdagavond verdween ze spoorloos met haar baby. Wie iets meer weet, kan telefonisch terecht bij Child Focus op 116 000 of bij de politie op het nummer 0800/30.300.