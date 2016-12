Voetgangster in levensgevaar na botsing met auto

Door: redactie

31/12/16 - 16u24 Bron: Belga

merksem Een 75-jarige vrouw is deze middag in Merksem, Antwerpen, zwaargewond geraakt toen ze bij het oversteken van de rijbaan tegen een wagen liep.

De vrouw wilde de Maantjessteenweg in Merksem omstreeks 13 uur deze middag oversteken. Op één rijstrook stond een file. Bij het oversteken had het slachtoffer een aankomende auto uit de andere richting niet opgemerkt, waarop de 75-jarige vrouw tegen de wagen liep.



De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder (44) bleef ongedeerd. Door het ongeval moest het openbaar vervoer ter plaatse een tijdlang omrijden.