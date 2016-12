Door: redactie

De speculatietaks was een doorn in het oog van de beleggers. Op alle winst die je haalde uit aandelen die je binnen de zes maanden na aankoop weer verkocht, moest je een derde afstaan aan de staat. De speculatietaks werd op 1 januari 2016 ingevoerd. "Maar we kunnen hier heel kort over zijn. Vanaf morgen bestaat de speculatietaks niet meer", aldus D'Hoore.