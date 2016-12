Gezonken vissersboot haven van Oostende binnengesleept

Door: Mathias Mariën

31/12/16 - 13u38 Bron: Eigen berichtgeving

De Z.582 Asannat, het schip dat dinsdagavond kapseisde voor de kust van Engeland, is deze middag de haven van Oostende binnengesleept. "Alles is vlot verlopen. Het wrak zal nu verder worden onderzocht door het parket", zegt Réjane Gyssens van het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum).

Bergingsfirma Multraship uit Terneuzen nam de berging van het schip op zich en keerde de vissersboot gisteravond al om in het water. "Dat gebeurde met behulp van een kraanschip en duikers", zegt Eline Muller van Multraship.



De omstandigheden op zee zaten alvast mee. Het schip Provider van Ship Support uit Nieuwpoort zorgde ervoor dat de vissersboot stabiel bleef en niet zonk.



De Z.582 zal nu nog verder worden onderzocht. Eerder gaf reder Willy Versluys al aan dat het schip verloren is.



Bij het scheepsongeluk kwamen twee vissers om het leven. Een opvarende overleefde als bij wonder elf uur op de romp van het schip en is terug thuis. Ondertussen is het lichaam van Eric Maeckelbergh (38), de Oostendse visser die om het leven kwam, vrijgegeven. De derde opvarende, een Spanjaard, is nog steeds vermist.