"Eén minuut vergaderen in de senaat kost 38.810 euro"

31/12/16

Plenaire vergaderingen in de senaat zijn niet goedkoop. Dat heeft politica Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) berekend. Zo zou één minuut vergaderen maar liefst 38.810 euro kosten.

Van dermeersch gebruikt de cijfers als argument om te pleiten voor een afschaffing van de instelling. Ze lichtte er de begroting voor door. Er waren in totaal tien plenaire vergaderingen, die 21 uur en 30 minuten duurden of 1.290 minuten. De senaat kost de staat iets meer dan 50 miljoen (lonen, vergoedingen en kosten), wat op een bedrag van 38.810 euro per minuut komt, betoogt ze.

In 2016 werden twee informatievergaderingen, drie resoluties en een verslag over radicalisering ten gronde besproken. Er werden ook twee wetten gestemd. Goed voor een totaal van acht documenten of 625.801 euro per document, aldus Van dermeersch.



Voorzitter Christine Defraigne kreeg 107.550 euro voor haar werk om de plenaire vergaderingen voor te zitten, wat goed is voor 5.002 euro per uur, zo staat er verder in het document te lezen.