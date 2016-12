Politicoloog Sinardet: "Regering-Michel ontgoochelt meer dan regering-Di Rupo"

Door: redactie

politiek "We mogen meer van de regering-Michel verwachten. Het is een teleurstelling." Dat heeft Vlaams politicoloog Dave Sinardet gezegd in een interview dat vandaag verschenen is in de Franstalige krant 'La Libre Belgique'. "De regering-Di Rupo heeft, gezien de context, de burger minder teleurgesteld."

"Zowat alles zat de huidige regering mee toen die aan het bewind kwam", schetst Dave Sinardet, politicoloog aan de Brusselse faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen.



"We kunnen spreken van vier 'factoren': voor het eerst sinds 1830 was er een legislatuur van vijf jaar. Daarnaast zouden er de komende vier jaar geen verkiezingen worden georganiseerd, er was geen staatshervorming en de regering was relatief homogeen samengesteld, met slechts vier partijen rond de tafel."



De regering-Di Rupo had het daarentegen moeilijker volgens Sinardet. "Premier Di Rupo had slechts twee jaar voor zich en hij moest enkele maanden na zijn aanstelling al onmiddellijk met een verkiezingscampagne op de proppen komen."



In zijn legislatuur was er overigens wel een staatshervorming en de meerderheid bestond uit zes partijen, mét verschillende ideologieën. "We kunnen misschien wel zeggen dat zijn bewind niet 'uitzonderlijk' was, maar toch heeft Di Rupo het relatief goed gedaan. Hij heeft alvast minder ontgoocheld. We mogen dan ook meer verwachten van onze huidige regering", besluit Sinardet.