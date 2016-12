De Wever ontketent rel door PVDA "het restafval van de 20ste eeuw" te noemen

Door: redactie

31/12/16 - 09u12 Bron: Newsmonkey, De Standaard, De Morgen

Bart De Wever (N-VA). © Benoit De Freine.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft links de gordijnen in gejaagd door de PVDA te omschrijven als "het restafval van de 20ste eeuw". Dat deed hij in een interview met nieuwssite Newsmonkey. Een reactie bleef niet uit. "Dit gaat alle fatsoen voorbij", klonk het onder meer bij Tom Meeuws, de nieuwe kopman van sp.a in Antwerpen, die een samenwerking met PVDA niet uitsluit.

De Wever bond de kat de bel aan door openlijk te vragen wie nog een coalitie aan wil gaan met de extreemlinkse partij. "Als je de balans opmaakt: wat voor lieden zijn dit", vroeg hij zich in het interview met Newsmonkey af. "Zijn dit mensen die nu meer of minder afstand hebben genomen van de uitwassen van hun eigen ideologie? Dit is het restafval van de 20ste eeuw. PVDA was het klein gevaarlijk afval, maar daarom niet minder gevaarlijk."



Vergrootglas

"Alles wat met extreemrechts te maken heeft, gebeurt onder een vergrootglas", gaat hij verder. "Maar aan de linkerzijde mag je blijkbaar met aanhangers van Stalin in bed, die nog jaarlijks congresseren met allerlei groepen, dit jaar nog in Vietnam. Dat is dan allemaal geen probleem? Ja, zo gaat het wat mij betreft niet."

Peter Mertens (PVDA). © Dirk Laenen. Daarmee verwees De Wever naar de International Meeting of Communist and Workers' Par­ties, in het Vietnamese Hanoi, twee maanden geleden. Daar was de PVDA op aanwezig, in de figuur van Mario Franssen. Maar er was ook een delegatie uit het dictatoriale Noord-Korea onder de 57 communistische partijen van over de hele wereld.



"Fransen is niet iemand van de partijleiding", reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens in De Standaard. "Vorig jaar waren de Noord-Koreanen er niet, dit jaar wel. Dat wisten we niet vooraf en ik vond het zelf vervelend. We hebben al laten weten dat we er niet meer naartoe gaan. We zullen onze contacten met de Indiase, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse communistische partijen zelf wel onderhouden met bilaterale contacten."



Vulgair

De uitlatingen van De Wever vindt hij "vulgair en ontmenselijkend". Hij blijft er ook bij dat de PVDA sinds de grote vernieuwing van 2008 een nieuwe en minder dogmatische koers vaart.