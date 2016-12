"Bedrijven zullen vertrekken als vennootschapsbelasting niet snel verlaagd wordt"

Door: redactie

Dominique Leroy, de CEO van de telecomgroep Proximus, ziet het niet goed komen met de Belgische economie als de regering de vennootschapsbelasting niet snel verlaagt. Dat zegt ze vandaag in een interview met De Tijd.

"Als ons land niet reageert, zullen veel bedrijven vertrekken", aldus Leroy. "Accountants als Deloitte en PwC werken vandaag vollen bak op dossiers van multinationals die willen uitvlaggen. Voor alle duidelijkheid: Proximus blijft in België, maar met een hoge vennootschapsbelasting zijn we minder concurrentieel tegen andere bedrijven die vanuit andere landen opereren. Belgische bedrijven als Colruyt, Bpost en Proximus en de kmo's zullen het slachtoffer zijn."



22 procent

Voor Leroy moet de Belgische vennootschapsbelasting van 33,99 procent absoluut naar beneden. "Het Europees gemiddelde bedraagt 22 procent. Zonder verlaging kunnen we nooit nog bedrijven aantrekken."