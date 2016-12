Extra 'vliegende' bobcontroles ondanks personeelstekort

BIEKE CORNILLIE

Ondanks de capaciteitsproblemen bij de wegpolitie zullen er dit weekend extra bobcontroles uitgevoerd worden. "Gezien de jaarovergang doen we toch de inspanning", zegt woordvoerder Guy Theyskens.

Omdat bestuurders via sociale media almaar sneller op de hoogte gebracht worden waar ze moeten blazen, zet de politie meer in op 'vliegende controles'. "Kleinschalige acties die zich snel kunnen verplaatsen. Dat is veel effici├źnter."



Hoewel er dus bijkomende controles gepland zijn, kunnen vakbondsleden beslissen niet mee te werken. Het NSPV diende immers eerder al een stakingsaanzegging in. De politievakbond doet echter geen nationale oproep om het werk neer te leggen en laat de keuze over aan de manschappen zelf. "Wij verwachten alleszins geen grote problemen", zegt Theyskens nog.