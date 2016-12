Hevige rookontwikkeling na brand in metrostation Opera

Door: redactie

31/12/16 - 06u30 Bron: Belga

De politie heeft het metrostation Opera volledig afgesloten. Ook het metroverkeer is onderbroken. © Marc De Roeck.

antwerpen In het Antwerpse metrostation Opera is gisteravond een kleine brand ontstaan. Die veroorzaakte een hevige rookontwikkeling waardoor enkele medewerkers en passagiers bevangen raakten.

© Marc De Roeck.

De kleine brand ontstond rond 22.15 uur op verdieping -2. Rook vulde al snel de volledige metrokoker. Een aantal passagiers en medewerkers die door de rook bevangen raakten, moesten worden geëvacueerd.



"De brand is intussen onder controle, maar we proberen de rook nog weg te krijgen", zo klinkt het bij de brandweer van Antwerpen.



Door het incident raakte het metroverkeer verstoord. Over de oorzaak is nog niets bekend.