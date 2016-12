Ruzie tussen geliefden loopt uit de hand: omstaander geraakt door verdwaalde kogel

Door: redactie

30/12/16 - 23u44 Bron: RTL

la louvière In La Louvière, in de provincie Henegouwen, is een ruzie tussen twee geliefden helemaal uit de hand gelopen. Ooggetuigen zeggen dat er drie schoten werden gelost, één kogel zou een omstaander hebben verwond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.