Antwerpse moeder na bijna 7 jaar cel op Seychellen weer thuis

30/12/16 - 20u16 Bron: Belga

video Natascha Breugelmans uit Deurne is opnieuw thuis nadat ze bijna zeven jaar in de gevangenis op de Seychellen had doorgebracht. De vrouw had drugs gesmokkeld, naar eigen zeggen om te vermijden dat haar kinderen op straat zouden belanden. Ze landde vrijdagmiddag op Brussels Airport, zo melden Gazet van Antwerpen en ATV.