Antwerpse moeder na 7 jaar cel op Seychellen weer thuis

Door: redactie

30/12/16 - 20u16 Bron: Belga

video Natascha Breugelmans uit Deurne is opnieuw thuis nadat ze zeven jaar in de gevangenis op de Seychellen had doorgebracht. De vrouw had drugs gesmokkeld, naar eigen zeggen om te vermijden dat haar kinderen op straat zouden belanden. Ze landde vrijdagmiddag op Brussels Airport, zo melden Gazet van Antwerpen en ATV.

"Woensdag werd ik bij de gevangenisdirecteur geroepen", aldus Natascha. "Ik mocht de gevangenis onmiddellijk verlaten. De volgende dag zat ik op het vliegtuig naar huis."



De vrouw was in 2010 betrapt door de National Drugs Enforcement Agency (NDEA) van de Seychellen. Ze had 500 gram heroïne het land in gesmokkeld omdat ze in geldnood zat en op straat dreigde te belanden. In 2011 werd ze veroordeeld tot tien jaar cel, waarvan ze er uiteindelijk zeven heeft uitgezeten.



Naar eigen zeggen kreeg ze gratie van de president van de Seychellen, Danny Faure. Ze werd in de gevangenis zwanger van een cipier en denkt dat haar vrijlating een poging is om de zwangerschap in de doofpot te steken.