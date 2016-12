Door: redactie

30/12/16 - 19u52 Bron: vtmnieuws.be

video

In de omgeving van Halle stonden deze voormiddag twee hogesnelheidstreinen drie uur lang stil door ijzel op de bovenleidingen. Dat meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen. Het gaat om een TGV-trein die op weg was naar Straatsburg en een Eurostar die op weg was naar Londen.