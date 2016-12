Door: redactie

In Soumagne, in de provincie Luik, zijn twee meisjes dood teruggevonden nadat brand was ontstaan in de woning. De brand is niet de oorzaak zijn van hun overlijden, volgens het parket van Luik gaat het om een familiedrama. Hun vader zou heb hebben vermoord alvorens zelfmoord te proberen plegen. De brand zou ook zijn aangestoken.