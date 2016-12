Nu al meer skiongevallen dan vorige kerst

Door: redactie

30/12/16 - 20u02 Bron: vtmnieuws.be

De kerstvakantie is nog maar halfweg, maar toch raakten al heel wat Belgen betrokken bij een skiongeval. Ten opzichte van vorig jaar vielen vijf procent meer Belgen op de skipiste. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg bij Touring. De oorzaak is niet ver te zoeken: er ligt momenteel maar weinig sneeuw op de pistes. En waar er wel voldoende is gevallen, liggen de pistes er ijzig bij. Wie valt, komt dus niet bepaald zacht terecht. Wie nog op vakantie moet vertrekken, kijkt dus best goed uit. Het is wel zo dat je het risico op een val zo klein mogelijk kan maken. "Slijp je skimateriaal op voorhand goed bij", vertelt Lode Nolf van Sneeuwsport Vlaanderen. "Zo ga je niet beginnen schuiven." Gelukkig is er ook beterschap in zicht voor wie naar de Alpen trekt. Daar wordt begin volgende week sneeuw voorspeld.