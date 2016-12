Door: redactie

In Brakel in Oost-Vlaanderen is de vermiste 86-jarige vrouw dood teruggevonden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Afgelopen nacht verdween de bejaarde dame rond twee uur uit het rust- en verzorgingstehuis Sint-Franciscus in Opbrakel.