Ouders van baby met hersentrauma op vrije voeten

Xavier V. en Rebecca d.R., de ouders van de 3 maanden oude baby die dinsdag in het Gentse Universitair Ziekenhuis werd opgenomen met een hersentrauma, zijn in de loop van de vooravond vrijgelaten. Gisteren werden beiden kort na de middag gearresteerd omdat de artsen van het ziekenhuis vermoedden dat de baby mogelijk zwaar door elkaar geschud werd en daardoor zijn verwondingen opliep. Volgens gerechtelijke bronnen blijft de piste van kindermishandeling op tafel liggen. "Een onderzoeksrechter is aangesteld om het dossier op te volgen. Het opsporingsonderzoek naar de verwondingen van de baby gaat gewoon verder", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen, dat verder geen informatie kwijt wil.