Komisch duo test jongeren: "Is Erdogan een medicijn tegen hoofd- of maagpijn?"

Door: redactie

30/12/16 - 17u56

video

Het Antwerpse duo Kurkdroog, het creatieve project van Angel Redondo en Toon van Eekert, heeft opnieuw toegeslagen. De twee twintigers gaan al sinds enkele maanden op zoek naar hoe slim de schoolgaande jeugd vandaag de dag is. Dat doen ze aan de hand van enkele eenvoudige kennisvraagjes. Na filmpjes als 'Zijn de jongeren klaar voor 1 september?' en 'Heeft de jeugd na een half jaar school al iets opgestoken van de lessen?', trokken ze tijdens de feestdagen de straat op in Gent. "Nu de kerstexamens achter de rug zijn, willen wij weten of de leerlingen daadwerkelijk iets hebben bijgeleerd", klinkt het. Bij enkelen is er toch nog wat werk aan de winkel of wat dacht je van volgende frappante antwoorden: "De kleur van de bomen in het Zwarte Woud is zwart" of "Zuid-Korea ligt ten westen van Noord-Korea"...