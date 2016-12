Zware brand legt loods volledig in de as

Tim Van der Zeypen

30/12/16 - 17u12

video

Op de Liersesteenweg in Mechelen woedde er vanmiddag een zware brand. Die ontstond omstreeks 13.30 uur in een loods achter een woning. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Branweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse en begon langs vier kanten te blussen. Na uur kregen de brandweermannen het vuur onder controle. Er zal nog lange tijd nageblust moeten worden. De schade is groot. De loods brandde volledig uit. Aan de achterkant van enkele naastgelegen woningen is beperkte brandschade. De brandweer moest er wel ventileren. Niemand raakte gewond. De Liersesteenweg werd tijdens de interventie volledig afgesloten voor het verkeer.