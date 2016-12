Door: redactie

Het KMI waarschuwt voor gladheid op de wegen vanavond en -nacht en morgenochtend. Volgens de weerdienst is er kans op vorming van ijsplekken en is er plaatselijk kans op wat lichte aanvriezende motregen vanaf het westen.

De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve de kust, vanaf vanavond 20 uur tot morgen 14 uur. Lokaal is er in deze tijdspanne kans op de vorming van mist, die in de provincies Luik en Luxemburg kan aanvriezen en het zicht kan beperken tot 500 meter.