Dit zijn de populairste voornamen in Vlaanderen dit jaar

Door: redactie

30/12/16 - 13u29 Bron: Belga

© thinkstock.

Mila en Lucas zijn anno 2016 de populairste voornamen voor meisjes en jongens in Vlaanderen. Dat blijkt uit de gegevens van Kind & Gezin, het Vlaamse agentschap voor gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Meisjes

In Vlaanderen zijn tussen 1 januari en vandaag, 30 december 2016 welgeteld 351 meisjes met de voornaam Mila geboren. Op de tweede en de derde plaats staan Emma (341) en Olivia (327). Op vier volgt Louise (312) en op vijf Elise (305). Andere populaire namen in de top tien zijn Ella (277), Marie (264), Noor (258) Nora (243) en Anna (214).



Jongens

Voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 december 2016 zijn in Vlaanderen de populairste jongensnamen Lucas (363), gevolgd door Louis (334) en Finn (331). Op vier volgt Liam (311), op vijf Noah (276). Nog in de top tien staan vervolgens Arthur (269), Jules (263), Vince (262), Stan (253) en Victor (243).