Grootscheepse zoekactie naar vermiste vrouw (86)

Ronny De Coster

30/12/16 - 13u07 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Brakel In het Oost-Vlaamse Brakel is de politie bezig met een grootscheepse zoekactie naar een vrouw van 86 jaar. De bejaarde dame verdween afgelopen nacht rond twee uur uit het rust- en verzorgingstehuis Sint-Franciscus in Opbrakel.