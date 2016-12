Stiefvader had jongen in pyjama op ijskoud balkon gezet, mama "sliep hele dag"

Door: redactie

sint-joost-ten-node De ouders uit Sint-Joost-ten-Node die maandag een 6-jarige jongen urenlang in de kou op een balkon lieten staan, zijn voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die moet zich uitspreken over hun verdere aanhouding. De advocaten van de ouders hebben alvast niet om de vrijlating van hun cliënten gevraagd. Volgens de moeder sliep zij de hele dag en is het de stiefvader die de kinderen mishandelde en de jongen strafte. Hij geeft de feiten toe, maar lijkt volgens zijn advocaat de ernst van zijn daden niet te beseffen.

Sekte

"Volgens mijn cliënte was het de stiefvader die de kinderen mishandelde", zegt Isidor Mboumene, de advocaat van de moeder. "Hij is lid van een Afrikaanse sekte en beweert geraakt te zijn door Jezus, die hem zegt dat hij de kinderen streng moet opvoeden. Zo geeft hij zowel de kinderen als de moeder vaak koude douches."



Sinds juni in België

Het koppel is sinds ongeveer een jaar samen, is een tweetal weken geleden in het huwelijk getreden en de moeder en kinderen wonen sinds juni in België, bij de stiefvader. "Voor ze hier aankwamen, waren de beide kinderen in goede gezondheid", gaat meester Mboumene verder. "Hun toestand is pas achteruitgegaan nadat ze bij de stiefvader gingen wonen. Het is ook zo dat het gezin weinig inkomsten heeft. Mevrouw had een uitkering in Frankrijk maar hier niet meer."



"Het religieuze motief moet nog verder onderzocht worden", zegt Samira Bouyid, de advocate van de stiefvader. "In ieder geval heeft mijn cliënt wel bekentenissen afgelegd. Het is hij geweest die de jongen gestraft heeft en urenlang in de kou op het balkon heeft laten staan. De moeder heeft die hele dag geslapen. Het parket heeft gelijk als het zegt dat mijn cliënt de ernst van de feiten niet lijkt te beseffen."



Nog steeds in kritieke toestand

"We kunnen alleen maar hopen dat dit verhaal geen dramatische afloop kent, maar volgens de laatste berichten verkeert de jongen nog steeds in een kritieke toestand."