Uitwijzing van haat-imam kan onwettig verklaard worden

Door: redactie

30/12/16 - 12u19

© photo news.

De Raad van State vindt dat er grond is om cassatieberoep in te stellen tegen de uitwijzing van "haat-imam" Shayh Alami uit Dison in de provincie Luik. Dat heeft zijn advocaat Julien Hardy verklaard.

De procedure tegen de imam van Dison, Shayh Alami, die bekend staat om zijn radicale preken, is dus nog niet afgerond, ook al is de man sinds oktober van het Belgisch grondgebied verwijderd, nadat dit verordend werd.



"Het beroep in cassatie is ontvankelijk verklaard door de Raad van State", zegt advocaat Hardy, "omdat de maatregel van uitwijzing is genomen zonder dat er veroordeling in een strafzaak is van de man in kwestie, omdat de vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting in het geding zijn en omdat het vermoeden van onschuld is geschonden."



De advocaat wilde niet zeggen waar zijn cliënt zich momenteel ophoudt.



In een reactie op Twitter stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat de cassatieprocedure in dit geval niet-opschortend is. "Toegangsverbod blijft", aldus Francken.