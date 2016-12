Twee meisjes (8 en 11) dood teruggevonden in uitgebrand huis in Soumagne: brand waarschijnlijk niet de oorzaak

Door: redactie

Luik Na een brand in een woning in Soumagne zijn twee kinderen dood teruggevonden. Dat heeft het parket van Luik bevestigd. Volgens de eerste bevindingen zijn de meisjes (8 en 11 jaar oud) niet overleden als gevolg van de brand. Er wordt een onderzoek ingesteld.

De brandweer kwam iets voor 10 uur vanochtend aan bij het brandende huis in Soumagne, in de regio Luik. Op de eerste verdieping werden de lichamen van de twee jonge meisjes aangetroffen. Hun vader werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke toestand.



Volgens de eerste vaststellingen had het vuur een criminele oorsprong (aangestoken) en zijn de meisjes niet omgekomen door de brand, aldus het parket van Luik.



