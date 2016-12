Hogesnelheidstreinen vallen stil door ijzelvorming

Door: Tom Vierendeels

30/12/16 - 11u03

Beeld van de stilstaande Eurostar. © Mozkito.

Door het vriesweer zijn er deze ochtend problemen op de hogesnelheidslijn in de omgeving van Halle (Vlaams-Brabant). Twee treinen vielen daar stil. "Door ijzelvorming op de bovenleiding is er een probleem ontstaan met de stroomtoevoer", verduidelijkt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel.

"De TGV van Brussel-Zuid naar Straatsburg, met aan boord zo'n 61 reizigers, en de Eurostar van Brussel naar Londen, met ongeveer 300 reizigers, zijn daardoor stilgevallen tussen Buizingen en Halle. Een diesellocomotief brengt de twee treinen terug naar Brussel." Andere hogesnelheidstreinen worden via de gewone lijnen omgeleid richting Silly.



Om problemen als deze te voorkomen schraapt de eerste trein op een lijn met een hulpmiddel het ijzel van de bovenleiding, maar dat bleek hier niet voldoende te zijn. "We hebben afgelopen nacht zogenaamde ontijzelingsritten gemaakt om te vermijden dat er ijzel op de bovenleidingen zou blijven liggen, maar door de kou ligt er hier en daar toch wat ijzel", zegt Thomas Baeken. "Treinen die daar gevoelig aan zijn, zoals hogesnelheidstreinen, kunnen dan last hebben van uitschakelingen op hun stroomafnemer. Dat is wat er met deze twee treinen gebeurd is."