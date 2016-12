Rechter verklaart Audi Q7 van 80.000 euro tweede keer verbeurd: "Mijn cliënt wordt verklikt, dat kan niet anders"

Bewerkt door Eric Belsack

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

"Mijn cliënt wordt verklikt, dat kan niet anders" Natuurlijk mocht hij niet rijden, maar hij was nog geen vijfhonderd meter weg van zijn huis toen de politie hem meteen aan de kant zette Advocaat van beklaagde Van een 51-jarige man uit Moere bij Gistel zag zijn Audi Q7 voor de tweede keer verbeurd verklaard door de politierechter. In juli vorig jaar besliste de rechter om de auto van zo'n 80.000 euro verbeurd te verklaren, omdat de man al ettelijke keren betrapt werd op rijden onder invloed en dat tijdens een rijverbod. Hij kreeg ook een effectieve celstraf van enkele maanden en twee jaar rijverbod.



In februari dit jaar kreeg de man zijn auto terug nadat hij beroep had aangetekend. Maar een kleine twee maand later, in april, werd de man opnieuw gestopt door de politie. Ondanks zijn rijverbod zat hij opnieuw achter het stuur en was hij weer onder invloed. "Mijn cliënt wordt verklikt, het kan bijna niet anders. Natuurlijk mocht hij niet rijden, maar hij was nog geen vijfhonderd meter weg van zijn huis toen de politie hem meteen aan de kant zette", pleitte zijn advocaat.



Voor de rechter maakte dat weinig verschil. De wagen werd opnieuw verbeurd verklaard. Daarenboven kreeg hij nog een jaar voorwaardelijke celstraf, 7.800 euro boete en 3 jaar rijverbod. Als hij ooit zijn rijbewijs terug wil, nadat hij ook zijn andere rijverboden erop heeft zitten, moet hij nog slagen in medische en psychologische testen. Ook moet hij zijn rijexamen dan opnieuw afleggen. (BBO) Archiefbeeld. © getty.

Te snel naar gevallen zoon Ik had telefoon gekregen dat mijn zoon op de renbaan in Kuurne van zijn paard was gevallen en ben er als een halve zot naar toe gereden Beklaagde Veronique D. Een vrouw uit Torhout heeft voor de politierechter in Kortrijk een rijverbod van 21 dagen en een boete van 450 euro opgelopen omdat ze op de Rijksweg (N36) in Izegem 129 kilometer per uur heeft gereden. Op de gewestweg van Izegem naar Kuurne is de snelheid beperkt tot 70 kilometer per uur.



"Ik had telefoon gekregen dat mijn zoon op de renbaan in Kuurne van zijn paard was gevallen en ben er als een halve zot naar toe gereden", gaf Veronique D. toe. Ze moest ook toegeven dat ze vroeger wel eens vaker last had van een zware voet. Ze werd al vier keer eerder veroordeeld voor te snel rijden. (LSI) Archiefbeeld. © belga.

Nieuwjaarsfeestje militair eindigt met rijverbod Ik heb een black-out. Het gevolg van vermoeidheid na een zware missie in Turkije, stress, een relatiebreuk... Beklaagde F.R. (47) Een Belgische militair liep voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 600 euro op.



Op 1 januari kwam hij na een nieuwjaarsfeestje in Harelbeke met zijn wagen tegen een paal en bord terecht. Hij reed verder maar een alerte politiepatrouille zette de achtervolging in. Met hun sirene en blauwe zwaailichten maakten ze F.R. (47) duidelijk dat hij aan de kant moest maar daar sloeg hij geen acht op. Integendeel, hij reed door en negeerde twee rode lichten. Pas toen de agenten hem de pas afsneden, zette hij zich langs de kant. Hij bleek 2,39 promille alcohol in het bloed te hebben.



"Ik weet niet wat er gebeurde", klonk het bij de man. "Ik heb een black-out. Het gevolg van vermoeidheid na een zware missie in Turkije, stress, een relatiebreuk,..." De rechter toonde enigszins begrip en sprak hem vrij voor vluchtmisdrijf. Voor de alcoholintoxicatie, door het rode licht rijden, negeren van een bevel van een agent en het rijden aan een onaangepaste snelheid werd hij wél veroordeeld. (LSI) © TDW.

Geflitst in eigen straat tijdens Ronde van Vlaanderen Volgend jaar blijf je misschien beter thuis op de dag van de Ronde Politierechter Gilbert Callens Op de politierechtbank in Oudenaarde zijn deze week 31 dossiers van snelheidsovertredingen tijdens de Ronde van Vlaanderen afgehandeld. "Nochtans was er voldoende gewaarschuwd voor flitscontroles", merkte politierechter Gilbert Callens op.



Er waren dit jaar 31 bestuurders die ofwel meerdere malen werden geflitst tijdens de Ronde ofwel verspreid over de voorbije 5 jaar tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ter vergelijking: vorig jaar waren er dit nog 47. Allen moesten ze zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden waar een themazittingsdag plaatsvond, al stuurden een 10-tal gedagvaarden hun kat.



Etienne V. uit Oudenaarde moest zich verantwoorden omdat hij dit jaar twee keer geflitst werd. Zo reed hij 80 en 81 waar maar 70 is toegelaten. "Mijn cliënt volgt jaarlijks het parcours. Als de renners voorbij het ene punt gereden zijn, rijdt hij onmiddellijk naar een andere plaats om daar nog iets mee te pikken van de koers", vertelde zijn advocaat. "Voor een dergelijk lichte overtreding zou hij normaal een minnelijke schikking in de bus krijgen, maar tijdens de Ronde gelden andere regels. Toch een beetje belachelijk."



Politierechter Gilbert Callens maakte de bedenking dat het openbaar ministerie misschien niet zo wielerminded is. "Aan de andere kant is er ook wel voldoende gewaarschuwd dat er die dag flitscontroles zouden plaatsvinden", voegde hij er onmiddellijk aan toe.



Uitschieter was een motard die 109 km/uur reed op de Kleiberg in Brakel, waar maar 50 is toegelaten. "Maar het is niet zo dat hij de hele tijd zo snel reed", benadrukte zijn advocaat. "Hij werd stomweg geflitst tijdens een inhaalmanoeuvre." De man werd veroordeeld tot een geldboete van 300 euro en 15 dagen rijverbod.



Sven W. uit Brakel slaagde er dan weer in om in zijn eigen straat geflitst te worden. "Je kan niet zeggen dat je de maximum toegelaten snelheid niet wist", merkte de politierechter op. "Volgend jaar blijf je misschien beter thuis op de dag van de Ronde", gaf hij de man nog wat goede raad mee. (TVR)